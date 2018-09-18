Yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü

Afyonkarahisar- Antalya Karayolu'nda Kamil Ko\u00e7 firmas\u0131na ait yolcu otob\u00fcs\u00fc hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden \u00e7\u0131karak ref\u00fcjdeki su kanal\u0131na devrildi., Kazada ilk belirlemelere g\u00f6re, 7 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc 25 ki\u015fi de yaraland\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re kaza, sabaha kar\u015f\u0131 Afyonkarahisar-Antalya Karayolu \u00fczerinde meydana geldi. S\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn ismi hen\u00fcz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakal\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc, bilinmeyen bir sebepten kontrolden \u00e7\u0131karak ref\u00fcjde bulunan su kanal\u0131na devrildi. ,\r\nKaza sonras\u0131 su kanal\u0131na d\u00fc\u015fen otob\u00fcs vin\u00e7 yard\u0131m\u0131yla kanaldan \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131rken. Olay yerine gelen n\u00f6bet\u00e7i savc\u0131 taraf\u0131ndan tahkikat yap\u0131ld\u0131. Kazayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis, 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ve AFAD ekibi sevk edildi.