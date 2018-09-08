Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Aksaray\u2019da otob\u00fcs\u00fcn \u015farampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazas\u0131nda 1\u2019i \u00e7ocuk 6 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 44 ki\u015fi de yaraland\u0131.,Kaza, Aksaray Ankara Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, d\u00fcn saat 17.00\u2019de \u0130stanbul\u2019dan Gaziantep\u2019e gitmek \u00fczere 46 yolcu ve 4 m\u00fcrettebat ile yola \u00e7\u0131kan Mahmut Tu\u015fgul (49) idaresindeki 27 PB 712 plakal\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc, saat 03.45 s\u0131ralar\u0131nda Aksaray\u2019a 15 kilometre kala Ortak\u00f6y Yol Kav\u015fa\u011f\u0131\u2019nda s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu \u015farampole devrildi. Yolcu otob\u00fcs\u00fc yakla\u015f\u0131k 25 metre s\u00fcr\u00fcklenerek durabilirken, kaza polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirildi. ,Bunun \u00fczerine harekete ge\u00e7en 112 Acil Yard\u0131m ekipleri, \u0130tfaiye, \u0130l Acil Afet Durum (AFAD) M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri k\u0131sa s\u00fcrede olay yerine intikal etti. \u00c7ok say\u0131da ambulans\u0131n sevk edildi\u011fi olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri bir ba\u015fka kazan\u0131n ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in yolda geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri ald\u0131. Otob\u00fcsteki yaral\u0131lar olay yerine gelen 112 Acil Yard\u0131m ekipleri taraf\u0131ndan ilk m\u00fcdahaleleri olay yerinde yap\u0131ld\u0131ktan sonra Aksaray E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi ile \u00f6zel hastanelere kald\u0131r\u0131l\u0131rken, s\u0131k\u0131\u015fan yaral\u0131lar itfaiye, AFAD ve sa\u011fl\u0131k ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sonucu s\u0131k\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 yerden kurtar\u0131ld\u0131. ,Olay yerine gelen vin\u00e7 ile otob\u00fcs devrildi\u011fi yerden kald\u0131r\u0131l\u0131rken, korkun\u00e7 manzara otob\u00fcs\u00fcn kalkmas\u0131 ile ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Otob\u00fcs\u00fcn alt\u0131nda kalan 1\u2019i \u00e7ocuk 6 ki\u015finin cans\u0131z bedeni otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Aksaray E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Hastaneye kald\u0131r\u0131lan 44 yaral\u0131 tedavi alt\u0131na al\u0131n\u0131rken, 6 yaral\u0131n\u0131n durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\nKazayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.