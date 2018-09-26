Yolcu otobüsü sürüye çarptı, çoğu gebe 65 koyun telef oldu

Hayvanlar\u0131n\u0131n sigortal\u0131 oldu\u011funu belirten \u00e7oban Eren Ak\u0131n, telef olan koyunlar\u0131n\u0131n, sigorta eksperinin yazaca\u011f\u0131 raporun ard\u0131ndan a\u00e7\u0131lacak \u00e7ukura toplu olarak g\u00f6m\u00fclece\u011fini s\u00f6yledi.,.,Kaza, saat 02.30 s\u0131ralar\u0131nda, \u00c7anakkale- \u0130zmir yolunun k\u0131rsal Kabakum Mahallesi yak\u0131nlar\u0131nda meydana geldi. ,Dikili'nin k\u0131rsal \u0130slamlar Mahallesi'nde ya\u015fayan \u00e7oban Eren Ak\u0131n, otlatmaya g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc 65 hayvandan olu\u015fan s\u00fcr\u00fcs\u00fcn\u00fc yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7irmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,Bu s\u0131rada, \u00c7anakkale- \u0130zmir seferini yapan ve ismi \u00f6\u011frenilemeyen s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn kulland\u0131\u011f\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc, s\u00fcr\u00fcye \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n,Kazada \u00e7o\u011fu gebe 65 koyun, telef olarak, etrafa savruldu. ,\u00c7oban Ak\u0131n, kazay\u0131 jandarmaya bildirdi. \u0130hbarla gelen jandarma ekiplerinin tutanak tutmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yolcu otob\u00fcs\u00fc \u015fof\u00f6r\u00fc, seferine devam etti. ,G\u00fcn\u00fcn ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131na kadar yol kenar\u0131nda kalan koyun \u00f6l\u00fcleri, Karayollar\u0131 g\u00f6revlileri ve Dikili Belediyesi zab\u0131ta ekipleri taraf\u0131ndan dozerle toplan\u0131rken, yol temizlendi. ,\u0130zmir'in Dikili il\u00e7esinde, \u00e7oban\u0131n yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7irmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u00fcr\u00fcs\u00fcne, yolcu otob\u00fcs\u00fc \u00e7arpt\u0131. \r\n,Kazada, \u00e7o\u011fu gebe olan 65 koyun, telef oldu.