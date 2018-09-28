Yolcu uçağı denize çakıldı!

D\u00fcnyay\u0131 \u015foka u\u011fratan olay, Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya'da meydana geldi.,U\u00e7a\u011f\u0131 g\u00f6ren bal\u0131k\u00e7\u0131 tekneleri hemen olay yerine hareket etti. ,PNG'ye ait Air Niugini u\u00e7a\u011f\u0131nda ka\u00e7 yolcunun bulundu\u011fu hen\u00fcz bilinmiyor ancak batmak \u00fczere olan u\u00e7a\u011f\u0131n etraf\u0131nda toplanan botlar\u0131n, yolcular\u0131n tamam\u0131n\u0131 kurtard\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,Yolcu u\u00e7a\u011f\u0131, Mikronezya'ya ait Chuuk Havaliman\u0131 pistini pas ge\u00e7ti ve hemen yandaki denize d\u00fc\u015ft\u00fc.,Ard\u0131ndan ilk yard\u0131m ekipleri b\u00f6lgeye ula\u015ft\u0131. Batmakta olan u\u00e7aktan t\u00fcm yolcular ve m\u00fcrettebat sa\u011f salim \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.,Acil toplant\u0131 halinde oldu\u011fu bildirilen Air Niugini'den olayla hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.,U\u00e7a\u011f\u0131n rotas\u0131, Papua Yeni Gine'nin ba\u015fkenti Port Moresby'ydi. Ancak yolculuk planlanandan k\u0131sa s\u00fcrd\u00fc.,Air Niugini \u015firketine ait Boeing 737-800 tipi u\u00e7ak, 35 yolcu ve 12 mr\u00fcettebatla Mikronezya'n\u0131n Pohnpei adas\u0131ndan havaland\u0131.