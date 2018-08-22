Yolcu uçağı havada alev aldı!

U\u00e7akta deh\u015fet anlar\u0131!,Havaland\u0131ktan hemen sonra yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131!,202 yolcusu bulunan Red Wings havayollar\u0131na ait Tu-204 modeli u\u00e7ak, Rusya'n\u0131n petrol kenti Ufa'dan havaland\u0131.\r\n,\u00c7o\u011fu tatilci olan yolcular deh\u015fete kap\u0131ld\u0131, ya\u015fananlar cep telefonlar\u0131yla kaydedildi.\r\n,So\u00e7i'ye giden u\u00e7aktan dakikalar sonra alevler y\u00fckseldi.\r\nMotordan f\u0131\u015fk\u0131ran \u0131\u015f\u0131klar k\u0131sa s\u00fcre sonra yang\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Geri d\u00f6nen u\u00e7ak, havaliman\u0131na acil ini\u015f yapt\u0131.\r\n,U\u00e7ak i\u00e7indeki baz\u0131 yolcular\u0131n alevleri g\u00f6rmek istemesi, kaosu daha da b\u00fcy\u00fctt\u00fc.,\u00c7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131n y\u00fckseldi\u011fi anlarda hostesler yolcular\u0131 sakinle\u015ftiremedi.\r\nAcil olarak inen u\u00e7a\u011f\u0131 itfaiye ve kurtarma ekipleri kar\u015f\u0131lad\u0131. Ufa havaliman\u0131, t\u00fcm yolcular\u0131n sa\u011f salim tahliye edildi\u011fini duyurdu.\r\n