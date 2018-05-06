Yolcu uçağını eve çevirdi!

Evi olmayan Bruce Campbell isimli Amerikal\u0131, Boeing 727 yolcu u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 eve \u00e7evirdi.\r\n\r\n,Amerika'n\u0131n Oregon eyaletinde ya\u015fayan Campbell, 245 bin dolar harcayarak yapt\u0131\u011f\u0131 u\u00e7ak evde her \u015fey d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclm\u00fc\u015f.\r\n\r\n,U\u00e7akta, merdivenlere LED ayd\u0131nlatma takt\u0131, zemin kaplamas\u0131n\u0131 \u015feffaf hale getirdi.\r\n\r\n,Bir m\u00fchendis olan Campbell, 1999'dan beri bu u\u00e7ak evde ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Y\u0131l\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 Japonya'da ge\u00e7iren Campbell, Japonya'da Boeing 747'den ikinci bir 'u\u00e7ak ev' in\u015fa etmeyi planl\u0131yor.\r\n\r\n,