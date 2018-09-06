Yolda onu gören önce şaşkına dönüyor! Kim olduğunu anlaşılınca...

Bisiklet k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn yayg\u0131nla\u015fmas\u0131na \u00f6rnek olmak isteyen K\u0131r\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ya\u015far Bah\u00e7eci, kent merkezinde makam arac\u0131 yerine bisiklet kullanmaya ba\u015flad\u0131. ,Sabahlar\u0131 Nasuh Dede Mahallesi'ndeki evinden bisikletle yola \u00e7\u0131kan Bah\u00e7eci, belediyenin \u00f6n\u00fcndeki park alan\u0131na bisikletini b\u0131rakt\u0131ktan sonra makam\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n,\u015eehir i\u00e7indeki programlar\u0131na giderken de bisikleti tercih eden Bah\u00e7eci, makam arac\u0131 olarak kulland\u0131\u011f\u0131 siyah renk bisikletiyle vatanda\u015flar\u0131n takdirini topluyor. ,Ba\u015fkan Bah\u00e7eci, kent merkezinde yap\u0131lan bisiklet yollar\u0131nda ilerlerken durup selamla\u015ft\u0131\u011f\u0131 vatanda\u015flarla da sohbet ediyor.\r\n\r\n,Bisikletle geldi\u011fi belediye \u00f6n\u00fcnde gazetecilere a\u00e7\u0131klamada bulunan Bah\u00e7eci, K\u0131r\u015fehir ve T\u00fcrkiye genelinde \u015fehir merkezlerinde bisiklet kullan\u0131m\u0131n\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Kent merkezinde alt yap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 tamamlad\u0131ktan sonra 4,5 kilometre, toplamda da 15 kilometrelik bisiklet yolu yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Bah\u00e7eci, \u015funlar\u0131 belirtti:\r\n\r\n,"K\u0131r\u015fehir olarak alt yap\u0131m\u0131z\u0131 bitirdikten sonra yollar\u0131m\u0131z\u0131, asfalt\u0131m\u0131z\u0131, bisiklet yollar\u0131m\u0131z\u0131 tamamlad\u0131k. ,Uluslararas\u0131 standartlarda bisiklet yollar\u0131 yapt\u0131k. \u015eehir merkezinde 4,5, toplamda da 15 kilometre bisiklet yolu yapt\u0131k. ,Bunlar\u0131 yapmam\u0131zdaki ama\u00e7 \u015fekil olsun diye de\u011fil. Ger\u00e7ekten K\u0131r\u015fehir bisiklet kullan\u0131m\u0131 i\u00e7in son derece elveri\u015fli d\u00fcz bir \u015fehir. \u015eehrimizde bisikletin yayg\u0131n bir \u015fekilde kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in ger\u00e7ekle\u015ftirdik."\r\n\r\n,Belediye olarak eyl\u00fcl ay\u0131n\u0131n ilk pazartesi g\u00fcn\u00fcnden itibaren \u015fehir i\u00e7inde bisiklet kullanma karar\u0131 ald\u0131klar\u0131 vurgulayan Bah\u00e7eci, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,"Belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n \u00f6rnek olma ve topluma \u00f6nder olma gibi bir g\u00f6revleri var. ,Onun i\u00e7in eyl\u00fcl ay\u0131n\u0131n ilk pazartesinden itibaren K\u0131r\u015fehir Belediyesi olarak bisiklet kullanma karar\u0131 ald\u0131k. Ba\u015fta belediye ba\u015fkan\u0131 olarak ben, ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131z, m\u00fcd\u00fcrlerimiz, zab\u0131ta arkada\u015flar\u0131m\u0131z, bayan personelimiz dahil \u015fehir merkezinde oturan b\u00fct\u00fcn personelimiz bisikletle i\u015flerine gelecekler. ,Ya y\u00fcr\u00fcyecekler ya da bisikletle i\u015fe gelecekler, \u015fart\u0131m\u0131z bu. Biz kullanaca\u011f\u0131z ki, \u00f6rnek olaca\u011f\u0131z, o zaman herkes kullanacak. Ard\u0131m\u0131zdan Valimiz de gelecektir. Di\u011fer kamu kurumlar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan personel, esnaf\u0131m\u0131z, \u00f6\u011frencilerimiz, \u00f6\u011fretmenlerimiz \u015fehir merkezinde bisiklet kullanacaklard\u0131r. Hep birlikte, kampanyalarla da destekleyerek in\u015fallah yayg\u0131nla\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z."\r\n\r\n,Tak\u0131m elbise ve kravatla bisiklet kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren baz\u0131 K\u0131r\u015fehirlilerin ilk ba\u015flarda bu durumu yad\u0131rgad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Bah\u00e7eci, "Eminim zamanla insanlar da al\u0131\u015facak. Hem ekonomik hem sa\u011fl\u0131kl\u0131 hem \u00e7evreyi kirletmiyor hem trafik sorunu olu\u015fturmuyor. Yani her a\u00e7\u0131dan bisiklet kullan\u0131m\u0131 \u00f6nemli. Benzin yakm\u0131yor, bizim ya\u011flar\u0131m\u0131z yak\u0131yor. O a\u00e7\u0131dan da g\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fcn en \u00f6nemli sorunlar\u0131ndan bir tanesi de herhalde obezite. O a\u00e7\u0131dan da bisiklet kullan\u0131m\u0131n\u0131 herkese tavsiye ediyoruz." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Bisiklet kullan\u0131rken g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyada yay\u0131nlad\u0131ktan sonra olumlu tepkiler ald\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden Bah\u00e7eci, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"\u0130lk g\u00fcn bisiklet kullan\u0131m\u0131na ge\u00e7ti\u011fimizi duyurmak i\u00e7in bir video payla\u015ft\u0131m. \u00c7ok geni\u015f bir yer buldu, bu da bizi memnun etti. Bunlar toplumun \u00f6zledi\u011fi olaylar. Ekonomide de bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda kamudaki israf\u0131n azalmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli. Belediye ba\u015fkan\u0131y\u0131m. \u0130stesem en l\u00fcks makam arac\u0131n\u0131 kullan\u0131r\u0131m. \u015eimdi art\u0131k makam arabam bisiklet. \u015eehir merkezinde kesinlikle bisiklet kullanaca\u011f\u0131m."\r\n\r\nBa\u015fkan Bah\u00e7eci, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Atat\u00fcrk Caddesi'nde esnafla yapaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131k alan toplant\u0131s\u0131na makam arac\u0131 yerine bisikletiyle gitti.