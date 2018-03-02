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Yolda yürürken taş buldu hayatı değişti
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Tayvan'da yaşayan bir adam yolda yürürken bulduğu taşın üst katmanını kazıyınca gördükleri karşında gözlerine inanmadı. Taşın içinden zümrüt taşı çıkmıştı.
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