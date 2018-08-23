Yoldan geçenler inanamadı, telefonlarına sarıldı!

Meksikal\u0131 milyarder i\u015fadam\u0131 Ricardo Salinas Pliego, e\u015fi Maria Laura Medina, \u00e7ocuklar\u0131 Ricardo Emilio ile Crist\u011ebal Patricio ve bir grup arkada\u015f\u0131yla ge\u00e7en 10 A\u011fustos\u2019ta Kapadokya\u2019daki Peribacalar\u0131\u2019n\u0131 gezdi.\r\n\r\n,Moda tasar\u0131mc\u0131s\u0131 Maria Laura Medina Pliego, kendisine ait sosyal payla\u015f\u0131m sitesinden, Kapadokya\u2019daki balon turunun foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u0130spanyolca yazd\u0131\u011f\u0131 \u2019Burada sanki bir ba\u015fka gezegende cennette gibiyim, ba\u015fka bir gezgende oldu\u011fumu hissediyorum, insanlar \u00e7ok dost ve arkada\u015f canl\u0131s\u0131, muhte\u015fem bir do\u011fa ve manzara var\u2019 mesaj\u0131yla payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7en sal\u0131 g\u00fcn\u00fc ise Milas- Bodrum Havaliman\u0131\u2019na gelen Pliego ve beraberindekiler, sonras\u0131nda VIP ara\u00e7la, Bodrum\u2019un Yal\u0131kavak Mahallesi\u2019nde kendilerini bekleyen 75 metre uzunlu\u011fundaki ve 80 milyon dolar de\u011ferindeki, 4 katl\u0131 \u2019Azteca\u2019 isimli yat\u0131na ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Burada yata, 10 tankerle 1 milyon 230 bin TL\u2019lik akaryak\u0131t takviyesi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Pliego ve beraberindekiler, \u2019Azteca\u2019n\u0131n servis teknesi olan \u2019Maya\u2019 isimli 13 metrelik k\u00fc\u00e7\u00fck tekneyle koylar\u0131 gezdi, yat\u0131n arkas\u0131nda g\u00fcne\u015flendi.\r\n\r\n\u00c7ocuklar\u0131 ise yat\u0131n arkas\u0131nda kurulan su park\u0131nda oynad\u0131, su kaya\u011f\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Yal\u0131kavak koyunda akaryak\u0131t ve g\u0131da takviyesi yap\u0131lan yat\u0131 g\u00f6ren yerli ve yabanc\u0131 turistler, g\u00f6zlerini ay\u0131ramad\u0131.\r\n\r\nBaz\u0131 ki\u015filer, yat\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ekti. Ailece hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirenler de oldu.\r\n\r\nArd\u0131ndan yat, Yal\u0131kavak koyundan ayr\u0131larak bu sabah Ege\u2019ye a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n\r\nPliego ve berabindekilerin T\u00fcrkiye turunu tamamlad\u0131ktan sonra tatillerini Yunanistan\u2019\u0131n Mikanos, Tilos ve Leros adalar\u0131nda s\u00fcrd\u00fcrece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Koylar\u0131 gezen Pliego ve e\u015fi, yat\u0131n arkas\u0131nda g\u00fcne\u015flendi.\r\n\r\n,Yal\u0131kavak Marina\u2019da 1 milyon 230 bin TL\u2019lik akaryak\u0131t ikmali yap\u0131lan yat, g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.\r\n\r\n