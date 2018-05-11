Yolun sonu göründü! Kanal D'nin o dizisi final yapıyor

Do\u011fan Medya Grubu'nun sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir tak\u0131m de\u011fi\u015fiklikle beklenen Kanal D'de d\u00fc\u011fmeye bas\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Ekranlar\u0131nda sevilen dizisi Vatan\u0131m Sensin, k\u0131sa bir s\u00fcre sonra final yapacak.\r\n\r\n,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n'\u0131n, bu sezon sonunda final yapaca\u011f\u0131 iddia ediliyor. Reytinglerde durumu fena olmasa da reyting i\u00e7in yap\u0131lan izleyicinin zaten bir s\u00fcredir can\u0131n\u0131 s\u0131k\u0131yordu.\r\n\r\n,34. B\u00f6l\u00fcmle Final Yapacak. Dizi son d\u00f6nemlerde reyting kayb\u0131 ya\u015f\u0131yordu, dizi i\u00e7in Tv8 ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131ld\u0131 ama sonu\u00e7 al\u0131namad\u0131.,\u0130brahim \u00c7elikkol\u2019u yeni sezonda Star TV ekranlar\u0131nda yeni bir dizi ile izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n\r\n,Hi\u00e7 bir kanal ile anla\u015fma sa\u011flayamayan yap\u0131m, final senaryosunu a\u00e7\u0131k b\u0131rakmaktan vazge\u00e7mi\u015f...,.,Onlardan birinin kesinle\u015fti\u011fi iddia edildi. Kanal D'nin hangi dizisi final yap\u0131yor? \u0130\u015fte detaylar.,\u00d6nce Kanal D'nin patronu Murat Sayg\u0131 oldu. Bu en radikal de\u011fi\u015fikliklerden biri oldu. \u015eimdi de bir\u00e7ok Kanal D dizisi ekranlara veda edecek.