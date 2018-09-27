Yolunu değiştirenler, tersleyenler, korkanlar... Şimdi görenler inanamıyor!

Antalya'n\u0131n Gazipa\u015fa il\u00e7esinde ya\u015fayan 42 ya\u015f\u0131ndaki Musa S\u00fcmb\u00fcl, 23 y\u0131l boyunca sedef hastal\u0131\u011f\u0131yla m\u00fccadele etti. ,Bir sabah uyand\u0131\u011f\u0131nda derisinde k\u0131zar\u0131kl\u0131klar oldu\u011funu g\u00f6rerek hastaneye giden S\u00fcmb\u00fcl, kendisine verilen ilac\u0131 kulland\u0131 ancak derisindeki k\u0131zar\u0131kl\u0131klar artarak devam etti. ,Antalya T\u0131p Fak\u00fcltesinde kulland\u0131\u011f\u0131 ilac\u0131n ters etki yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylenen S\u00fcmb\u00fcl'\u00fcn derisinde daha sonra pullanma ve iltihaplanma olu\u015ftu.\r\n\r\n,Ellerinde, kollar\u0131nda, ayaklar\u0131nda, kulaklar\u0131nda, y\u00fcz\u00fcnde ve kafa derisinde olu\u015fan kal\u0131n ve sert tabaka S\u00fcmb\u00fcl'\u00fc \u00e7al\u0131\u015famaz hale getirdi. ,Gitmedi\u011fi yer kalmayan S\u00fcmb\u00fcl'\u00fcn durumunu yakla\u015f\u0131k 2 ay \u00f6nce haberlerden g\u00f6rerek kendisine ula\u015fan bir eczac\u0131, S\u00fcmb\u00fcl'\u00fc tedavi etmek \u00fczere Ankara'ya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. ,Yakla\u015f\u0131k 2 ayl\u0131k tedavi g\u00f6ren S\u00fcmb\u00fcl'\u00fcn tedavisinde b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 elde edildi.\r\n\r\n, Y\u0131llarca bu hastal\u0131kla m\u00fccadele etti\u011fini ifade eden S\u00fcmb\u00fcl, "Antalya T\u0131p'ta olsun, Ankara'da olsun, Sivas Bal\u0131kl\u0131 G\u00f6l olsun hi\u00e7bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulamad\u0131m. \u0130yile\u015fti, arkas\u0131ndan yeniden \u00e7\u0131kt\u0131. ,Doktorlar kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Yakla\u015f\u0131k 2 ay \u00f6nce Ankara'dan Reyhan Han\u0131m bana ula\u015ft\u0131. Ben maddi durumumun iyi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledim. ,Kendileri t\u00fcm masraflar\u0131m\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131lar, ben Ankara'ya geldim ve tedaviye ba\u015flad\u0131m. 2 ayd\u0131r 20 miligram olarak kullan\u0131yorum, her geli\u015fimde iyile\u015fti\u011fimi g\u00f6rd\u00fcm. \u015euanda hi\u00e7bir \u015feyim kalmad\u0131" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n, \u00c7evresinden k\u00f6t\u00fc tepkiler g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan S\u00fcmb\u00fcl, "Ya\u015famay\u0131 beklemiyordum. \u0130\u015fe \u00e7\u0131k\u0131yordum beni tersliyorlard\u0131. Lokantaya oturuyordum bana ters bak\u0131yorlard\u0131, ka\u00e7 kez intihara te\u015febb\u00fcs ettim. ,\u015eimdi ise \u00e7ok mutluyum, insanlar bana sar\u0131l\u0131p g\u00fcl\u00fcyorlar, tokala\u015f\u0131yorlar. ,Yak\u0131n \u00e7evremden g\u00fczel tepkiler al\u0131yorum. ,Hastal\u0131\u011f\u0131m \u00e7ok k\u00f6t\u00fc a\u015famadayd\u0131, T\u00fcrkiye'de g\u00f6rmedi\u011fim yer kalmad\u0131, hi\u00e7 umudum kalmam\u0131\u015ft\u0131. ,Ben ayn\u0131 zamanda ast\u0131m hastas\u0131yd\u0131m, bu ila\u00e7la birlikte ast\u0131m ila\u00e7lar\u0131m\u0131 da b\u0131rakt\u0131m" ifadelerini kulland\u0131.,En son burada umudumu buldum.