Yöntemleri 'yok artık' dedirtti! Ellerindeki pos cihazlarını...

Mersin\u2019de ellerindeki pos cihaz\u0131 ayarlar\u0131n\u0131 bir teknoloji marketin pos cihaz\u0131na entegre ederek, yapt\u0131klar\u0131 al\u0131\u015fveri\u015f bedellerini geri alan doland\u0131r\u0131c\u0131 \u00e7etesi \u00e7\u00f6kertildi. ,Y\u00f6ntemleriyle herkesi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren \u00e7ete \u00fcyeleri, 500 bin lira de\u011ferinde teknolojik aleti 2. el fiyat\u0131na satarak, paraya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 s\u0131rada yakaland\u0131.\r\n,Edinilen bilgilere g\u00f6re, Mersin\u2019de bir \u015fahs\u0131n \u00fczerine olan pos cihaz\u0131, bir teknoloji marketinin pos cihaz\u0131na entegre edilerek, yap\u0131lan 500 bin lira de\u011ferinde teknoloji al\u0131\u015fveri\u015finin bedeli geri iade edildi.\r\n\r\n,Bunun \u00fczerine, ma\u011faza yetkilileri anla\u015fmalar\u0131 olduklar\u0131 banka ile g\u00f6r\u00fc\u015fme sa\u011flad\u0131. Banka avukat\u0131n\u0131n \u015fikayeti \u00fczerine Mersin Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne ba\u011fl\u0131 Yankesicilik ve Doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 2 hafta \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren ekipler, ATM ve ma\u011faza i\u00e7erisindeki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri tek tek titizlikle inceledi. ,Ekipler, yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar neticesinde, bir \u015fahs\u0131n \u00fczerindeki pos cihaz\u0131 ayarlar\u0131n\u0131n bir teknoloji ma\u011fazas\u0131ndaki pos cihaz\u0131 ayarlar\u0131yla entegre edilerek, yap\u0131lan al\u0131\u015fveri\u015flerin paralar\u0131n\u0131n iade edildi\u011fini tespit etti.,.