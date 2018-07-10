YouTube'dan asılsız haberlere önlem

Video payla\u015f\u0131m sitesi YouTube, yalan haberle m\u00fccadele konusunda \u00f6nlemler alaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Google'\u0131n sahibi oldu\u011fu YouTube'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, as\u0131ls\u0131z haberlerle m\u00fccadele kapsam\u0131nda kullan\u0131c\u0131lar\u0131n \u00f6zellikle fla\u015f geli\u015fmelerde "g\u00fcvenilir" haber kaynaklar\u0131na daha rahat ula\u015fabilece\u011fi kaydedildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n Youtube'da arama yaparken haber i\u00e7eriklerinin kaynaklar\u0131n\u0131 g\u00f6rebilece\u011fi ifade edilirken, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n haber i\u00e7eri\u011fi ta\u015f\u0131yan videolar\u0131 a\u00e7madan kaynaklara dair bilgi sahibi olabilecekleri ve videolar\u0131 buna g\u00f6re izleyebilecekleri bildirildi.\r\n,\u00d6te yandan Youtube'un gelecek y\u0131llarda habercilikle ilgili 25 milyon dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m taahh\u00fcd\u00fcnde bulundu\u011fu belirtildi.