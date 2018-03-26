Youtube'dan müzik dinleyenlere kötü haber

YouTube\u2019un m\u00fczikten sorumlu y\u00f6neticisi Lyor Cohen Youtube'u s\u0131kl\u0131kla m\u00fczik dinlemek i\u00e7in kullananlara k\u00f6t\u00fc haber verdi.\r\n,South by Southwest m\u00fczik festivalinde konu\u015fan YouTube\u2019un m\u00fczikten sorumlu y\u00f6neticisi Lyor Cohen, platformu \u00fccretsiz m\u00fczik servisi olarak kullananlara \u00e7ok s\u0131k reklam g\u00f6stermek istediklerini s\u00f6yledi.\r\n,Spotify ve Apple Music ile rekabet edecek bir m\u00fczik servisi \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fan YouTube, video payla\u015f\u0131m sitesinde a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak m\u00fczik dinleyen kullan\u0131c\u0131lar\u0131 reklamlarla yeni servisine y\u00f6nlendirmeye \u00e7al\u0131\u015facak.\r\n,\u201cStairway to Heaven\u2019\u0131 dinledikten hemen sonra kar\u015f\u0131n\u0131za reklam \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda mutlu olmayacaks\u0131n\u0131z\u201d diyen Cohen, YouTube\u2019un t\u0131pk\u0131 Spotify gibi kullan\u0131c\u0131lar\u0131 reklamlarla \u00f6nce bunalt\u0131p sonra \u00fccretli \u00fcyeli\u011fe cezbedece\u011finin haberini verdi.\r\n,Bunalt\u0131c\u0131 s\u0131kl\u0131ktaki reklamlar\u0131n uzun s\u00fcreler m\u00fczik dinleyen kullan\u0131c\u0131lar\u0131 hedefleyece\u011fi tahmin ediliyor.\r\nS\u00f6z konusu reklamlar\u0131n ne zaman devreye sokulaca\u011f\u0131 ve YouTube\u2019un m\u00fczik ak\u0131\u015f servisinin hangi tarihte kullan\u0131ma sunulaca\u011f\u0131 hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n