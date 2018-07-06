YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

YouTube'da video payla\u015fan 3 maceraperest, Kanada'da bir \u015felaleden d\u00fc\u015ferek \u00f6ld\u00fc.,BBC'nin haberine g\u00f6re, seyahat ettikleri yerlerde ya\u015fad\u0131klar\u0131 maceralar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyerek YouTube'da yay\u0131nlayan High On Life grubunun \u00fcyeleri Ryker Gamble, Alexey Lyakh ve Megan Scraper, British Columbia eyaletindeki Shannon \u015eelalesi'nden d\u00fc\u015ferek hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n\r\n,Polis, 3 maceraperestin \u015felalenin d\u00f6k\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yerde y\u00fczerken kontrol\u00fc kaybederek 30 metreden d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n,High On Life grubunun YouTube'de 1,1 milyon takip\u00e7isi ve 500 binden fazla abonesi bulunuyor. ,.