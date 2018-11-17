Youtube ücretsiz film konusunda yeni adımlar atıyor

Youtube, \u00fccretsiz film konusunda \u00f6nemli bir ad\u0131m at\u0131yor. Youtube \u00fczerinden 100 Hollywood filmi izleyicilerle bulu\u015fturulacak. ,Tamamen \u00fccretsiz olacak filmlerde ara ara reklam yay\u0131nlanacak ve kazan\u00e7 bu \u015fekilde sa\u011flanacak.,Video yay\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131nda \u00e7\u0131\u011f\u0131r a\u00e7an firma, \u00fccretsiz film g\u00f6sterimleriyle de ad\u0131ndan s\u00f6z ettirece\u011fe benziyor. Youtube\u2019daki videolar\u0131n baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmlerinde reklamlar yay\u0131nlanarak hem kullan\u0131c\u0131lar hem firman\u0131n kendisi kazan\u00e7 sa\u011fl\u0131yor. \u00dccretsiz olarak g\u00f6sterilecek filmlerde de ara ara bu reklamlarla kar\u015f\u0131la\u015faca\u011f\u0131z gibi duruyor.,Ortaya \u00e7\u0131kan bilgilere g\u00f6re \u00fccretsiz sunulacak olan filmlerden baz\u0131lar\u0131 Rocky ve The Terminator gibi kendi t\u00fcr\u00fcn\u00fcn klasikleri olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu filmlerin d\u0131\u015f\u0131nda Zookeper, Agent Cody Banks, Legally Blonde gibi tan\u0131nan ba\u015fka filmler de bulunuyor.,\u00d6nceden, iTunes ve Amazon\u2019da oldu\u011fu gibi filmleri kiralama ya da sat\u0131n alma se\u00e7eneklerini sunan Youtube\u2019un; art\u0131k reklaml\u0131 bir \u015fekilde filmleri \u00fccretsiz olarak sunmas\u0131 dikkat \u00e7ekici bir ad\u0131m olarak ifade ediliyor.,\u015eu anda Youtube\u2019un klasik reklam sistemiyle izleyicilere sunulan bu filmler i\u00e7in ileride sponsorluk ya da ekran i\u00e7i reklam se\u00e7enekleri \u00fczerinde de duruluyor.,Google\u2019\u0131n deste\u011fini arkas\u0131na alan Youtube, ki\u015fiselle\u015ftirilmi\u015f reklamlar\u0131 ve tekil kullan\u0131c\u0131 say\u0131s\u0131n\u0131n inan\u0131lmaz boyutlarda olmas\u0131 sayesinde \u00fccretsiz film g\u00f6sterme konusunda rakiplerinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7iyor.,Roku ve Vudu markalar\u0131 da reklaml\u0131 bir \u015fekilde \u00fccretsiz film sunan firmalar aras\u0131nda yer al\u0131yor. Bu alandaki potansiyelin fark\u0131nda olan Amazon\u2019un benzer bir projeyle kullan\u0131c\u0131lar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 iddia edilenler aras\u0131nda yer al\u0131yor. (shiftdelete)