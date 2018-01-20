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YPG'li teröristler teslim olmaya başladı!
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Mare çevresinde ÖSO güçleriyle çatışmaya giren en az üç terörist silahlarını bırakıp ellerini havaya kaldırdı.
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