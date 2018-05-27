YPG/PKK, Haseke'de bir aktivisti işkenceyle öldürdü

Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK, Suriye'de i\u015fgal alt\u0131nda tuttu\u011fu b\u00f6lgelerdeki vatanda\u015flara y\u00f6nelik insan haklar\u0131 ihlallerine devam ediyor. \r\n,Suriye'nin kuzeydo\u011fusunda YPG\/PKK'n\u0131n i\u015fgalindeki Haseke ilinde M\u00fchanned Mudhi isimli bir aktivist ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn i\u015fkencesi nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,AA muhabirinin g\u00fcvenilir kaynaklardan edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re, \u00f6rg\u00fct\u00fcn b\u00f6lgedeki gen\u00e7leri zorla silah alt\u0131na alma uygulamas\u0131na tepki g\u00f6steren Hasekelilerin 4 g\u00fcn \u00f6nce kent merkezinde d\u00fczenledi\u011fi g\u00f6sterilere kat\u0131lan Mudhi, YPG\/PKK mensuplar\u0131nca al\u0131konuldu.\r\n,Kaynaklar, al\u0131konulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren aktivist Mudhi'nin \u00f6rg\u00fct mensuplar\u0131nca i\u015fkence g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcne dair izler tespit edildi\u011fini kaydetti. Cenazesi ailesine teslim edilen Mudhi'nin Yarubiyye k\u00f6y\u00fcnde topra\u011fa verildi. Cenaze t\u00f6reninde \u00f6rg\u00fct mensuplar\u0131 k\u00f6y\u00fc ku\u015fatma alt\u0131nda tuttu.\r\n,YPG\/PKK'n\u0131n i\u015fgalindeki Haseke, Menbi\u00e7 ve Rakka'da, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensuplar\u0131, b\u00f6lgede ya\u015flar\u0131 18 ila 30 aras\u0131ndaki gen\u00e7leri kontrol noktalar\u0131nda al\u0131koyarak, zorla silah alt\u0131na al\u0131yor.\r\n,Menbi\u00e7li esnaf, 20 May\u0131s'ta ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn il\u00e7edeki gen\u00e7leri zorla silah alt\u0131na almas\u0131na tepki g\u00f6stererek i\u015f yerlerinin kepenklerini indirmi\u015fti. Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK, i\u015fgal etti\u011fi b\u00f6lgelerde hakimiyetini art\u0131rmak i\u00e7in saflar\u0131n\u0131 zorla silah alt\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 gen\u00e7lerle g\u00fc\u00e7lendirmeyi planl\u0131yor.\r\n