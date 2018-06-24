YSK Başkanı Güven'den Suruç açıklaması

YSK Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcven, "Suru\u00e7'taki baz\u0131 sand\u0131klara y\u00f6nelik asayi\u015fle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli i\u015flem i\u00e7in gerekli giri\u015fimlerde bulunulmu\u015ftur." dedi.\r\n,Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu (YSK) Ba\u015fkan\u0131 Sadi G\u00fcven, Suru\u00e7'taki baz\u0131 sand\u0131klarda asayi\u015fe y\u00f6nelik duyumlar al\u0131nmas\u0131 \u00fczerine kurul taraf\u0131ndan idari, adli ve se\u00e7im hukuku a\u00e7\u0131s\u0131ndan i\u015flem yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in gerekli giri\u015fimlerde bulunuldu\u011funu bildirdi.\r\n,Ba\u015fkan G\u00fcven, AA muhabirinin, Suru\u00e7'taki baz\u0131 sand\u0131klarda oy kullanma i\u015flemlerine y\u00f6nelik iddialarla ilgili sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131.\r\n,Se\u00e7imin T\u00fcrkiye genelinde s\u00fckunet i\u00e7inde ge\u00e7ti\u011fini, kat\u0131l\u0131m\u0131n iyi oldu\u011funu belirten G\u00fcven, Suru\u00e7'taki baz\u0131 sand\u0131klarla ilgili asayi\u015fe y\u00f6nelik duyumlar al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Sadi G\u00fcven, "Duyumlar \u00fczerine kurulumuzca idari, adli ve se\u00e7im hukuku a\u00e7\u0131s\u0131ndan i\u015flem yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ilgili makamlara gerekli giri\u015fimlerde bulunulmu\u015ftur." dedi.\r\n,Ba\u015fkan G\u00fcven, 08.00'de ba\u015flayan oy verme i\u015f ve i\u015flemleriyle ilgili \u015fu ana kadar \u00f6nemli bir olumsuzlu\u011fun kendilerine bildirilmedi\u011fini dile getirdi.