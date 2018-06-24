YSK'da yoğun güvenlik önlemi

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POLİTİKA
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2018 Gaziantep Seçim Sonuçları ve Anlık İlçe İlçe seçim Sonuçları | Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları
POLİTİKA
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2018 Ankara Seçim Sonuçları ve Anlık İlçe İlçe Seçim Sonuçları | Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları
POLİTİKA
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2018 Trabzon Seçim Sonuçları ve Anlık İlçe İlçe Seçim Sonuçları | Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları
POLİTİKA
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24 Haziran istanbul Seçim Sonuçları | İstanbul 1. 2. ve 3. bölge seçim sonuçları, anlık burada yer alıyor
POLİTİKA
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2018 Tekirdağ Seçim Sonuçları ve Anlık İlçe İlçe Seçim Sonuçları | Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları
SPOR
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TRT Spor canlı izle: Polonya Kolombiya şifresiz canlı izle | Polonya Kolombiya canlı skor kaç kaç
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 İstanbul 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge seçim sonuçları öğren | İstanbul'da hangi Parti kaç vekil çıkardı
POLİTİKA
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2018 İzmir Seçim Sonuçları: İzmir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonuçları ve Oy Oranları | İzmir anlık ilçe ilçe seçim sonuçları
POLİTİKA
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24 Haziran 2018 Sandığımdan Hangi Partiye kaç oy çıktı ÖĞREN | Sandık seçim sonuçları sorgula
POLİTİKA
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24 Haziran Anlık genel seçim sonuçları, partilerin oy oranı | Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, adayların oy oranı
GÜNDEM
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2018 Diyarbakır Seçim Sonuçları ve Anlık İlçe İlçe Seçim Sonuçları | Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve Oy Oranları
POLİTİKA
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HDP'li Buldan'ın sandığından Erdoğan çıktı
GÜNDEM
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Temel Karamollaoğlu ve eşinin oy kullandığı sandıktan 2 oy çıktı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
GÜNDEM
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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İsrail, Gazze'yi vurdu: Yaralılar var
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AK Partililer Huber Köşkü'ne akın etti
GÜNDEM
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24 Haziran 2018 Yurtdışı Ülke ülke seçim sonuçları | Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda anlık seçim sonucu
GÜNDEM
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YSK'da yoğun güvenlik önlemi
GÜNDEM
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Oy pusulalarının fotoğrafını çekenlere büyük şok
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
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Ramazan
YSK'da yoğun güvenlik önlemi
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24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimi kapsamında YSK'da sabah saatlerinden beri alınan yoğun güvenlik önlemi devam ediyor.
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