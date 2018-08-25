Yüksek gerilim hattı kabloları kalabalığın üzerine düştü: Yaralılar var

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Siirt'in Kurtalan il\u00e7esinde Kayaba\u011flar Beldesinde d\u00fczenlenen d\u00fc\u011f\u00fcnde baz\u0131 ki\u015filer uzun namlulu silahlar ve tabancalarla havaya ate\u015f a\u00e7t\u0131. ,Ate\u015flenen silahlardan \u00e7\u0131kan mermiler, d\u00fc\u011f\u00fcn alan\u0131n\u0131n \u00fczerinden ge\u00e7en y\u00fcksek gerilim hatt\u0131 kablolar\u0131na isabet etti. ,Kopan kablolar kalabal\u0131\u011f\u0131n \u00fczerine d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131lan 2'si a\u011f\u0131r, 6 ki\u015fi yaraland\u0131. ,Yaral\u0131lardan 2'si Siirt Devlet Hastanesine 4'\u00fc Kurtalan Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.,.