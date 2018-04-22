Yüksekova’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131 olumsuz etkiledi.,Etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, kenti beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc. ,\u0130l\u00e7e merkezinde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 5, y\u00fcksek kesimlerde ise 10 santimetreyi ge\u00e7ti.,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131nda da hissedilir bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fan\u0131rken, b\u00f6lgede ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n devam edece\u011fi bildirildi. ,\r\n.,Nisan ay\u0131nda kenti beyaza b\u00fcr\u00fcyen kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fayan vatanda\u015flar, meyve a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n ve ekili alanlar\u0131n\u0131n zarar g\u00f6rmesinden korktuklar\u0131n\u0131 belirttiler. \r\n