Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

Yumurtadan \u00e7\u0131kan civciv \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi,Diyarbak\u0131r'\u0131n \u00c7ermik il\u00e7esinde, yumurtadan \u00e7\u0131kan 4 ayakl\u0131 civciv, g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Civcivin sahibi, onu ya\u015fatmak i\u00e7in elinden geleni yapaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,\u00c7ermik il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00f6ktepe Mahallesi\u2019nde \u00e7ift\u00e7ilik yapan Sefer Bozkurt\u2019un tavuklar\u0131ndan birinin yumurtas\u0131ndan 4 ayakl\u0131 civciv \u00e7\u0131kt\u0131. ,D\u00f6rt ayakl\u0131 civcivin kendilerini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Bozkurt, \u201cTavu\u011fum zaman zaman orkadan kayboluyordu. Tavu\u011fu 2 g\u00fcn \u00f6nce takip etti\u011fimde, 20 tane yumurta yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm.,Civcivleri kontrol ederken, birinin yerinden kalkmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcm.,Onu almak isterken anne tavuk \u00fczerimize gelmeye ba\u015flad\u0131. Merak\u0131m daha da artt\u0131. Civcive bakt\u0131m, yerinden kalkam\u0131yordu. Ald\u0131m inceledim 4 aya\u011f\u0131n\u0131n oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm. \u00c7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. \u0130lk kez 4 ayakl\u0131 civciv g\u00f6rd\u00fcm. Hemen al\u0131p il\u00e7edeki veterinere g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm. \u0130nceledi, yapabilece\u011fi bir \u015fey olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Bende mahalleye g\u00f6t\u00fcrd\u00fcm.\u201d dedi.