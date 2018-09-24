Yunan polisi kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi

\u015eoke eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler!,Yasa d\u0131\u015f\u0131 ge\u00e7tikleri Yunanistan'da yakalanan \u00e7o\u011fu Pakistan uyruklu, aralar\u0131nda kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131n da bulundu\u011fu ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menler, yar\u0131 \u00e7\u0131plak halde Meri\u00e7 Nehri \u00fczerinden T\u00fcrkiye'ye geri g\u00f6nderildi.\r\n,Aralar\u0131nda kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131n da bulundu\u011fu yakla\u015f\u0131k 80 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men, 1- 2 g\u00fcn \u00f6nce yasa d\u0131\u015f\u0131 yollardan ge\u00e7tikleri Yunanistan'da polis taraf\u0131ndan yakaland\u0131.\r\n\r\n,Ka\u00e7aklar, bir s\u00fcre s\u0131n\u0131rda a\u00e7 ve susuz tutulduktan sonra, baz\u0131lar\u0131n\u0131n \u00fczerlerindeki giysiler \u00e7\u0131kar\u0131larak, y\u00fczerek ve botlarla Meri\u00e7 Nehri \u00fczerinden zorla T\u00fcrkiye'ye g\u00f6nderildi.\r\n\r\nYar\u0131 \u00e7\u0131plak ka\u00e7aklar\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmada yakla\u015f\u0131k 30 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7meni yakalad\u0131.,\u00dczerleri \u00e7\u0131plak olan ve so\u011fuktan korunmak i\u00e7in \u00e7uvalla \u00fczerlerini kapatmaya \u00e7al\u0131\u015fan ka\u00e7aklar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildi.\r\n\r\n,Ka\u00e7aklar, aralar\u0131nda kad\u0131n ve \u00e7ocuklar\u0131n da bulundu\u011fu yakla\u015f\u0131k 80 ki\u015fi olduklar\u0131n\u0131 ve Yunanistan polisinin kendilerini yakalad\u0131ktan sonra a\u00e7 ve susuz iki g\u00fcn s\u0131n\u0131rda beklettiklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Ka\u00e7aklar, daha sonra \u00fczerlerindeki de\u011ferli e\u015fya, kimlik, telefonlar\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrerek, "Baz\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131n \u00fczerini soyarak Merih Nehri'ne att\u0131lar. Nehre at\u0131lanlar y\u00fczerek T\u00fcrkiye'ye ge\u00e7erken, baz\u0131lar\u0131n\u0131 da botlarla g\u00f6nderdiler." dedi.\r\n\r\n