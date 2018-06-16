Yunan yarışmacı Rodanthi'den Hilmi Cem'e sürpriz

T\u00fcrkiye-Yunanistan ma\u00e7\u0131nda Yunan Survivor yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Rodanthe, Hilmi Cem'den etkilenmi\u015f onunla bir araya gelmek i\u00e7in \u00e7e\u015fitli yollar denemi\u015fti. Bir t\u00fcrl\u00fc bulu\u015famayan ikili ile ilgili yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. Survivor Rodanthe, Hilmi Cem'e hediye g\u00f6nderdi.\r\n\r\n,\u00d6d\u00fcl oyunu \u00f6ncesi Hilmi Cem hakk\u0131nda konu\u015fan sunucu Alp K\u0131r\u015fan, "Hilmi Cem sana haberim var. Sana bir emanet var. Sana ula\u015ft\u0131rmam gerekti\u011fi s\u00f6ylendi. \u00dcst\u00fcnde Rodante yazan onlar\u0131n boyunluklar\u0131n\u0131 ilettim. Han\u0131mefendi senden hediye bekliyor." dedi.\r\n\r\n,Olay kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemeyen Hilmi Cem, "Ben ne sa\u00e7ma bir \u015feyin i\u00e7erisindeyim abi, hay\u0131rl\u0131s\u0131" demekle yetindi.,Survivor'da \u00f6d\u00fcl oyunu \u00f6ncesi Alp K\u0131r\u015fan, Hilmi Cem'e olan hayranl\u0131\u011f\u0131yla tan\u0131nan Survivor Yunanistan yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Rodanthi'nin g\u00f6nderdi\u011fi hediyeyi Hilmi Cem'e iletti.