Yunanistan'da Altın Şafaklı vekilden meclis kürsüsünde 'darbe' çağrısı
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Yunan ve Makedon hükûmetleri arasında üzerinde uzlaşmaya varılan "isim sorunu" mutabakatına ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda konuşan aşırı sağcı Altın Şafak Milletvekili Konstantinos Barbarousis, "Orduyu, buA ihaneti durdurmak amacıyla, Başbakan Aleksis Çipras, (Savunma Bakanı) Panos Kammenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklayarak antlarını yerine getirmeye çağırıyorum." dedi. Mecliste tansiyonun yükselmesine sebep olan çağrı, özellikle hükûmetin ana ortağı SYRIZA'lı vekillerin tepkisine ve sözlü sataşmasına yol açtı.