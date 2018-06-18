Yunanistan'da darbe çağrısı yapan vekil yakalandı

Yunanistan\u2019da darbe \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131ktan sonra ka\u00e7an a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011fc\u0131 Alt\u0131n \u015eafak Partisi (Hrisi Avgi) milletvekili Konstantinos Barbarusis\u2019in yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Yunan medyas\u0131, parlamentoda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, orduya darbe \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunduktan sonra, kendisini g\u00f6zalt\u0131na almaya gelen polislerden ka\u00e7may\u0131 ba\u015faran Barbarusis\u2019in, ter\u00f6rle m\u00fccadele ekiplerince Atina yak\u0131nlar\u0131ndaki Pendeli b\u00f6lgesinde bir arkada\u015f\u0131n\u0131n evinde yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Barbarusis, Makedonya ile \u201cisim sorununa\u201d ili\u015fkin Meclis Genel Kurulunda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Yunan h\u00fck\u00fcmeti ile Makedonya h\u00fck\u00fcmeti aras\u0131nda yap\u0131lan anla\u015fman\u0131n "vatan hainli\u011fi ile e\u015f anlaml\u0131 oldu\u011funu\u201d iddia ederek \u201cOrduyu, bu ihaneti durdurmak amac\u0131yla Ba\u015fbakan Aleksis \u00c7ipras, (Savunma Bakan\u0131) Panos Kammenos ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Prokopis Pavlopoulos'u tutuklayarak yeminlerini yerine getirmeye \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yorum." ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,Alt\u0131n \u015eafak milletvekilinin bu ifadeleri tepkilere neden olurken, Barbarusis, partisinin parlamento grubundan ihra\u00e7 edilmi\u015fti.\r\n\r\n,Atina Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan, meclisteki konu\u015fmas\u0131 nedeniyle hakk\u0131nda vatana ihanet su\u00e7lamas\u0131yla soru\u015fturma ba\u015flat\u0131larak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131lan Barbarusis, meclise kendisini yakalamaya gelen polislerden makam arabas\u0131yla ka\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.