Yunanistan'dan küstah Kardak mesajı

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Kardak tepkisine Atina'dan k\u00fcstah bir cevap geldi. Yunanistan'\u0131n Kardak adalar\u0131 \u00fczerindeki egemenli\u011finin tart\u0131\u015fmaya kapal\u0131 oldu\u011funu \u00f6ne s\u00fcren Atina y\u00f6netimi, T\u00fcrkiye'nin s\u00f6zlerini tartmas\u0131 gerekti\u011fini savundu.\r\n,Yunanistan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, T\u00fcrkiye D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Hami Aksoy'un Kardak ile ilgili a\u00e7\u0131klamalar\u0131na cevap verdi. \r\n,Atina y\u00f6netimi, Yunanistan'\u0131n Kardak adalar\u0131 \u00fczerindeki egemenli\u011finin tart\u0131\u015fmaya kapal\u0131 oldu\u011funu savundu. Daha da k\u00fcstahla\u015fan Yunan makamlar\u0131 ayr\u0131ca T\u00fcrkiye'nin s\u00f6zlerini tartmas\u0131 gerekti\u011fini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\r\n,Bakanl\u0131k a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "T\u00fcrkiye, kendi etraf\u0131ndaki baz\u0131 b\u00f6lgelerde yapt\u0131\u011f\u0131 gibi, herhangi bir sonu\u00e7la kar\u015f\u0131la\u015fmadan uluslararas\u0131 hukuku ihlal edebilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsa, hata yap\u0131yor. Ankara'ya s\u00f6zlerini tartmas\u0131n\u0131 tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.\r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aksoy, Yunanistan'\u0131n Kardak b\u00f6lgesini ve Ege'deki baz\u0131 adac\u0131klar\u0131 Avrupa Birli\u011fi'nin (AB) "Natura 2000 \u00e7evre program\u0131na dahil etti\u011fine" ili\u015fkin soruya yaz\u0131l\u0131 cevap vermi\u015fti.\r\n,Aksoy, "Kardak kayal\u0131klar\u0131n\u0131n, T\u00fcrkiye'nin egemenli\u011fi alt\u0131nda oldu\u011funa dair herhangi bir \u015f\u00fcphe bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131" s\u00f6yleyerek, "Yunanistan'\u0131n stat\u00fcs\u00fc tart\u0131\u015fmal\u0131 co\u011frafi formasyonlar \u00fczerinde yaratmas\u0131 muhtemel fiili durumlar\u0131 kabul etmeyece\u011fimizi hat\u0131rlat\u0131r\u0131z" ifadesini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n