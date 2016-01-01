BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.

Yunanistan, Türkiye sınırına 7 bin asker yığdı

Yunanistan, Türkiye sınırına 7 bin asker yığdı
1 / 3

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, tehditlerine Türkiye’yi gören İkarya adasında devam etti. “Cesaretleri varsa, topraklarımızın bir santimini zorlasınlar. Birleşmiş Yunanlılar onları ezecekler” diyen Kammenos, 7 bin askerin adalara ve Batı Trakya’daki bir sınır bölgesine taşındığını söyledi. Türkiye'yi "kışkırtmaya devam eden düşman" olarak niteleyerek küstahça açıklamalarına devam eden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ege Denizi'nin Türkiye’ye yakın kısmındaki adalarda daha fazla askeri personelin görevlendirilmesini emrettiğini söyledi. Savunma Bakanı Panos Kammenos, iki NATO müttefiki arasındaki gerilimin ardından, 7 bin askerin adalara ve Batı Trakya’daki bir sınır bölgesine taşındığını söyledi.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144