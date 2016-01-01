Yunanistan, Türkiye sınırına 7 bin asker yığdı

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, tehditlerine Türkiye’yi gören İkarya adasında devam etti. “Cesaretleri varsa, topraklarımızın bir santimini zorlasınlar. Birleşmiş Yunanlılar onları ezecekler” diyen Kammenos, 7 bin askerin adalara ve Batı Trakya’daki bir sınır bölgesine taşındığını söyledi.
Türkiye'yi "kışkırtmaya devam eden düşman" olarak niteleyerek küstahça açıklamalarına devam eden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ege Denizi'nin Türkiye’ye yakın kısmındaki adalarda daha fazla askeri personelin görevlendirilmesini emrettiğini söyledi.
Savunma Bakanı Panos Kammenos, iki NATO müttefiki arasındaki gerilimin ardından, 7 bin askerin adalara ve Batı Trakya’daki bir sınır bölgesine taşındığını söyledi.