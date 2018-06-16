Yurtdışında yaşayan Demet Sağıroğlu oyunu kullandı

Yurtd\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan vatanda\u015flar i\u00e7in oy verme s\u00fcreci ba\u015flad\u0131. ,Yurtd\u0131\u015f\u0131nda oy kullanan Demet Sa\u011f\u0131ro\u011flu, "Oyumu da verdim, dar\u0131s\u0131 sizin ba\u015f\u0131n\u0131za" dedi.,T\u00fcm T\u00fcrkiye'yi ilgilendiren 24 Haziran se\u00e7imlerine g\u00fcnler kala yurtd\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan vatanda\u015flar oylar\u0131n\u0131 kullanmaya ba\u015flad\u0131. ,Oy kullananlar\u0131n aras\u0131nda Demet Sa\u011f\u0131ro\u011flu'da vard\u0131.\r\n\r\n,Oyunu sand\u0131\u011fa atarken foto\u011fraf \u00e7ektiren \u015fark\u0131c\u0131 Demet Sa\u011f\u0131ro\u011flu bu anlar\u0131 "Adil, anlay\u0131\u015fl\u0131, huzur ve sevgi dolu nice bayramlara sevgili dostlar\u0131m... Oyumu da verdim bu arada. Dar\u0131s\u0131 sizlerin ba\u015f\u0131na..." notuyla Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n,Sa\u011f\u0131ro\u011flu'nun oy verirken \u00e7ektirip payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na binlerce yorum ve be\u011feni yap\u0131ld\u0131.,.