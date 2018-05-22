Yürürlüğe girdi! Maaşlar peşin yatacak

Bu kapsamdaki personel kadroya ge\u00e7irilmesinin ard\u0131ndan 15 Mart-14 Nisan mesailerinin \u00fccretini 15 Nisan'da, 15 Nisan-14 May\u0131s \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n maa\u015f\u0131n\u0131 da 15 May\u0131s'ta ald\u0131.\r\n\r\n,Resmi Gazete'de yer alan konuya ili\u015fkin Bakanlar Kurulu karar\u0131 15 Nisan'dan ge\u00e7erli olmak \u00fczere y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi.\r\n\r\n\r\n,Yap\u0131lan bu de\u011fi\u015fiklikle 2018 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde s\u00f6z konusu \u00e7al\u0131\u015fanlar bir maa\u015f fazla alm\u0131\u015f olacak.\r\n\r\n,.,Ancak yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikle pe\u015fin almalar\u0131 gereken 15 Nisan maa\u015flar\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde kurumlarca tahakkuk ettirilerek 4B stat\u00fcs\u00fcne ge\u00e7en kamu personeline \u00f6denecek.\r\n\r\n,Y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi! Maa\u015flar pe\u015fin yatacak\r\n,Devlet Memurlar\u0131 Kanunu'nun 4C maddesi uyar\u0131nca \u00e7al\u0131\u015fan "ge\u00e7ici personel", ayn\u0131 kanunun 4B maddesi kapsam\u0131nda "s\u00f6zle\u015fmeli personel" olarak istihdam edilmi\u015fti. 4C'li stat\u00fcs\u00fcndeyken \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda maa\u015f alan personele, 4B maddesi kapsamda bug\u00fcn yap\u0131lan d\u00fczenlemenin ard\u0131ndan \u00fccretleri pe\u015fin \u00f6denecek.\r\n\r\n