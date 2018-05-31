Yusuf Güney Seda Sayan'a ateş püskürdü

Yusuf G\u00fcney bug\u00fcn Seda Sayan'\u0131n g\u00fcnd\u00fcz ku\u015fa\u011f\u0131 program\u0131na kat\u0131ld\u0131. \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n ad\u0131 Ya\u011f\u0131z olarak yaz\u0131ld\u0131. G\u00fcney'e g\u00f6re programdaki aksakl\u0131klar bundan ibaret de\u011fildi. \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Seda Sayan ve ekibine sosyal medyadan ate\u015f p\u00fcsk\u00fcrd\u00fc.,\u015eimdi bu yazacaklar\u0131m\u0131 iyi okuyun Seda Sayan ve televizyonculuktan programc\u0131l\u0131ktan anlamayan ak\u0131ls\u0131z ekibi. Ben d\u00fcnyan\u0131n en samimi duygular\u0131yla can\u0131m\u0131 tehlikeye at\u0131p kelle koltukta 8 g\u00fcnde 16 konser verirken asker karde\u015flerime sizler yapmac\u0131k sahte d\u00fcnyalar\u0131n\u0131zda kim kimle nerde yakalanm\u0131\u015f kimle bas\u0131lm\u0131\u015f kim kimi aldatm\u0131\u015f yok hapse girmi\u015f yok ma\u011fdurmu\u015f yok 30 bine \u00e7antalar 100 bine p\u0131rlantalar kafas\u0131nda g\u00fcn\u00fcn\u00fcz\u00fc g\u00fcn ettiniz.,Herkes kendine bu hayatta zerre laf\u0131m yok moral konserlerinden dondu\u011fum g\u00fcnden itibaren kafam\u0131n etini yiyip program\u0131n\u0131za gelmem i\u00e7in 3 hafta dil d\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fczde ben na\u00e7izane yapt\u0131\u011f\u0131m i\u015fin bas\u0131nda yeri yoktur. Karde\u015flerime moral oldum geldim burada kapanm\u0131\u015ft\u0131r reklam etmeye gerek yoktur dedi\u011fimde asla Yusuf bey sadece size \u00f6zel bir program olacak asla magazin sa\u00e7ma sapan haber olmayacak. Tek konuk siz olacaks\u0131n\u0131z dedi\u011finizde s\u0131rf moral konserlerinde \u00e7ekti\u011fim videolar\u0131 payla\u015f\u0131nca karde\u015flerimizin aileleri izlesin diye o gereksiz program\u0131n\u0131za konuk olarak geldim.,Say\u0131yorum iyi okuyun birinci ay\u0131b\u0131n\u0131z i\u00e7erde kuliste 1 saat sizin sa\u00e7mal\u0131klar\u0131n\u0131z\u0131n bitmesini bekledim magazin haberlerinizde konu\u015fup tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z ikinci ay\u0131b\u0131n\u0131z s\u00f6z\u00fcm ona asla gelen konu\u011funuza laf\u0131m de\u011fildir ikinci konu\u011fu getirttiniz ona da bir \u015fey demedim sustum sabrettim 3'\u00fcnc\u00fc ay\u0131b\u0131n\u0131z gelen konu\u011funuzu yani yan\u0131mdaki beyefendiyi 1 saatlik bulundu\u011fum programda 45 dakikas\u0131nda ona yer verdiniz bana tek kelime ettirmediniz.,Oradaki bulunan halk\u0131m\u0131z ve asker karde\u015flerimle ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m an\u0131lar\u0131 mutlulu\u011fu anlatmaya , yine birey demedim sustum kalk \u015fark\u0131 oku dediniz onca \u015fehitlerimiz varken ki hassas bir durum s\u00f6ylemim bize yak\u0131\u015fmaz dememe ra\u011fmen birey olmaz show s\u00f6yle dediniz yine k\u0131rmad\u0131m kalkt\u0131m s\u00f6yledim. \u015eark\u0131m\u0131n yar\u0131s\u0131nda alay eder gibi reklama girdiniz bana ve sanat\u0131ma dinleyicilerime en b\u00fcy\u00fck ay\u0131b\u0131 ettiniz buna da sustum bir \u015fey demedim benim i\u00e7in zaten bittiniz.,Sahte d\u00fcnyan\u0131zda yapmac\u0131k yalan d\u00fcnyan\u0131zda yerimin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlay\u0131p y\u00fcr\u00fcy\u00fcp gittim ama art\u0131k yeter bu kadar terbiyesizli\u011fe susmam bu nas\u0131l bir aptalca harekettir s\u00f6yler misiniz tek kelimeyle yaz\u0131klar olsun sizin gibi insanlara yaz\u0131klar olsun.