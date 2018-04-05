Yüz binlerce kişi e-Devlet'e akın etti

Y\u00fcz binlerce ki\u015fi bu sorunun cevab\u0131n\u0131 merak ediyor,Vatanda\u015f e-Devket'e ak\u0131n ediyor,Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 Bilgi \u0130\u015flem Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, miras\u00e7\u0131l\u0131k belgesinin "e-Devlet"ten al\u0131nmas\u0131na y\u00f6nelik uygulaman\u0131n ard\u0131ndan vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131.,Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n "e-Devlet" \u00fczerinden sundu\u011fu hizmetler aras\u0131na 21 Mart'ta vasiyetname sorgulama da eklendi. Uygulaman\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcndeki i\u015flem say\u0131s\u0131 7 bin 430 oldu.,Yeni uygulaman\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 iki hafta i\u00e7erisinde 294 bin ki\u015fi vasiyetnameye "e-Devlet Kap\u0131s\u0131"ndan ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Uygulama ile noterlerin verdi\u011fi, mahkeme karar\u0131yla a\u00e7\u0131lan vasiyetnamelere elektronik ortamdan ula\u015f\u0131m sa\u011flan\u0131yor.\r\n\r\n,.