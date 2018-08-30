Yüz binlerce kişiye müjdeli haber! O süre düşüyor

Bedelli askerlikte celp s\u00fcrecinin ba\u015flamas\u0131yla yeni bir detay daha ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Y\u00fcz binlerce ki\u015finin merakla bekledi\u011fi haber geldi. Bedelli askerlik uygulamas\u0131n\u0131n birinci celp d\u00f6neminde temel askerlik e\u011fitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi \u00fczerinden yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\n,Bedelli askerlik uygulamas\u0131n\u0131n birinci celp d\u00f6neminde temel askerlik e\u011fitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi \u00fczerinden yay\u0131mland\u0131.,Y\u00fck\u00fcml\u00fcler, temel askerlik e\u011fitimi alabilecekleri birlikleri sistem \u00fczerinden \u00f6\u011frenebilecek.\r\n,\u00d6te yandan bedelli askerlikten \u015fu ana kadar yararlananlar\u0131n say\u0131s\u0131 da belli oldu. 26 g\u00fcnde 405 bin ki\u015fi ba\u015fvuru yaparken, bu \u00f6nceki 5 bedelli askerlikten yararlananlar\u0131n toplam say\u0131s\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131. \r\n,A Haber'in haberine g\u00f6re, bedelli askerlikte celp d\u00f6neminin belli olmas\u0131yla, bedelli askerleri sevindirecek bir detay daha ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,O s\u00fcre d\u00fc\u015f\u00fcyor!,Bedelli askerlikten yararlanacak binlerce ki\u015fiye b\u00fcy\u00fck m\u00fcjde..., Bilgiler ayr\u0131ca y\u00fck\u00fcml\u00fclerin, adlar\u0131na kay\u0131tl\u0131 cep telefonlar\u0131na da mesaj olarak g\u00f6nderilecek.\r\n,Al\u0131nan karar do\u011frultusunda ilk 12 bin y\u00fck\u00fcml\u00fc 15 Eyl\u00fcl'de birliklerine sevk edilecek.\r\n,Bedelli askerlerin gidecekleri yerlere g\u00f6re yol izni de verilece\u011fi ve bu s\u00fcrenin askerlik s\u00fcresinden d\u00fc\u015fece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,3 A\u011fustos'ta ba\u015flayan bedelli ba\u015fvurular\u0131 3 Kas\u0131m'a kadar yap\u0131labilecek.\r\n,Bedelli askerlerin gidecekleri birliklere g\u00f6re, yol izni verilece\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Bedelli askerlere verilen bu yol izninin 21 g\u00fcnl\u00fck askerlik s\u00fcrecinden d\u00fc\u015fece\u011fi bildirildi.,.