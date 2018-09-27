Yüz binlerce kişiye verilecek! Aylık bin 950 lira harçlık...

Yeni Ekonomi Program\u0131 kapsam\u0131nda 2 milyon gence i\u015f s\u00f6z\u00fc veren h\u00fck\u00fcmet, yeni istihdam te\u015fviklerini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Gelece\u011fin meslekleri olarak g\u00f6r\u00fclen siber g\u00fcvenlik, kodlama, end\u00fcstriyel robot, mobil yaz\u0131l\u0131m, bulut teknolojisi gibi mesleklerde i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131na kat\u0131lan gen\u00e7lere devlet ayl\u0131k yakla\u015f\u0131k bin 950 lira har\u00e7l\u0131k verecek. ,"\u0130\u015fe \u0130lk Ad\u0131m Projesi" kapsam\u0131nda \u00fcniversite mezunlar\u0131na 6 ay e\u011fitim verilecek. Program sonras\u0131nda istihdamlar\u0131 devam eden gen\u00e7ler i\u00e7in i\u015fverenlere 6 aya kadar, net asgari \u00fccretin y\u00fczde 50'si tutar\u0131nda destek verilecek.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 100 g\u00fcnl\u00fck icraat program\u0131 kapsam\u0131nda gen\u00e7lerin istihdam\u0131na y\u00f6nelik yeni te\u015fvikler ya\u015fama ge\u00e7iriliyor. ,Program iki ayaktan olu\u015fuyor. Gelece\u011fin mesleklerine y\u00f6nelik e\u011fitim program\u0131 ve \u00fcniversiteli gen\u00e7lere istihdam imk\u00e2n\u0131 sa\u011flayacak \u0130\u015fe \u0130lk Ad\u0131m Projesi. T\u00fcrkiye \u0130\u015f Kurumu eyl\u00fcl itibar\u0131yla gen\u00e7lerin ba\u015fvurular\u0131n\u0131 almaya ba\u015flad\u0131. Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, "Gen\u00e7lerimizi ve i\u015fverenlerimizi te\u015fviklerle desteklemeye devam diyoruz. Bu kapsamda gelece\u011fin mesleklerine y\u00f6nelik e\u011fitim programlar\u0131na kat\u0131lan gen\u00e7lere har\u00e7l\u0131k veriyoruz" dedi. Bakan Sel\u00e7uk, bu programlara kat\u0131lan gen\u00e7lere g\u00fcnl\u00fck 75 lira cep har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 verilece\u011fini de duyurdu. 18-29 ya\u015f aras\u0131 gen\u00e7lerin kat\u0131labilece\u011fi programlar 9 aya kadar s\u00fcrecek. Programlara kat\u0131lacak gen\u00e7ler i\u00e7in bu rakam ayl\u0131k bin 950 liraya ula\u015fabilecek. ,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n i\u015f kazas\u0131 ve meslek hastal\u0131\u011f\u0131 ile genel sa\u011fl\u0131k sigortas\u0131 primleri \u0130\u015f Kurumu taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanacak. \u00dcniversite mezunu gen\u00e7 i\u015fsizler de i\u015fe ilk ad\u0131m projesi kapsam\u0131nda 6 aya kadar i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim programlar\u0131na al\u0131nacak. B\u00f6ylece hem mesleki deneyim kazanmalar\u0131, hem de istihdam edilmeleri sa\u011flanacak.,Ayr\u0131ca i\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131 sonras\u0131nda istihdamlar\u0131 devam eden gen\u00e7ler i\u00e7in i\u015fverenlere alt\u0131 aya kadar, net asgari \u00fccretin y\u00fczde 50'si tutar\u0131nda destek verilecek. Alt\u0131 ay\u0131n ard\u0131ndan i\u015fveren 12 ay daha istihdam taahh\u00fcd\u00fc verirse destek y\u00fczde 25 oran\u0131nda devam edecek. ,B\u00f6ylece en az bir bu\u00e7uk y\u0131l daha istihdamda kalmalar\u0131 sa\u011flanm\u0131\u015f olacak. Projeden yararlanmak isteyen gen\u00e7ler \u00c7al\u0131\u015fma ve \u0130\u015f Kurumu il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine veya Hizmet Merkezlerine ba\u015fvurabilecek. \u0130\u015fe \u0130lk Ad\u0131m Projesi i\u00e7in \u0130\u015eKUR gen\u00e7lerin ba\u015fvurular\u0131n\u0131 eyl\u00fclde almaya ba\u015flad\u0131.