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Yüzbinlerce öğrenciye müjde! Ücret ödemeyecekler
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KYK'dan yüzbinlerce öğrenciye bu yaz için müjdeli haber geldi.
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