Yüzen saray Kuşadası'nda

Amerikal\u0131 \u00fcnl\u00fc milyarder Sheldon Gary Adelson ve ailesine ait olan 'Queen Miri' adl\u0131 yat, Ku\u015fadas\u0131 il\u00e7esindeki marinaya demirledi.\r\n\r\n,L\u00fcks yata, 176 bin ton yak\u0131t sipari\u015fi verildi.\r\n\r\n,Yak\u0131t\u0131n, \u0130zmir'in Alia\u011fa il\u00e7esinden tankerle Ku\u015fadas\u0131'na getirildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Yak\u0131t ald\u0131ktan sonra yat\u0131n, Ku\u015fadas\u0131'ndan ayr\u0131larak Sicilya'ya hareket edece\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,Las Vegas'ta kumarhaneleri, otel zinciri, \u0130srail ve Amerika'da gazeteleri bulunan Adelson, Forbes Dergisi'nce 43,4 milyon dolarl\u0131k servetiyle d\u00fcnyan\u0131n en zengin 16'nc\u0131 ki\u015fisi ilan edilmi\u015fti.\r\n\r\n,Adelson, ayr\u0131ca ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'a se\u00e7im \u00f6ncesi 25 milyon dolar ba\u011f\u0131\u015f yapmas\u0131yla g\u00fcndeme gelmi\u015fti.\r\n\r\n,Adelson ailesi bireylerini gezdiren Queen Miri'de, ikisi kral dairesi 18 kabinde 36 yatakl\u0131 oda bulunuyor.\r\n\r\n,SPA, sauna, helikopter ini\u015f pisti, sinema, toplant\u0131 salonu, \u00e7ocuk oyun odas\u0131, buhar odas\u0131, g\u00fczellik odas\u0131, sa\u011fl\u0131k odas\u0131, k\u00fct\u00fcphane, plaj kul\u00fcb\u00fc, y\u00fczme havuzu yer al\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,G\u00fcvertede jakuzi, spor salonu bulunuyor. Her misafire bir ki\u015finin hizmet etti\u011fi yatta, 36 personel \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n,.