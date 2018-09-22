Yüzlerce otobüsle o kente geldiler! Her şeyden koli koli alıyorlar...

Kom\u015fu \u00fclke Bulgaristan'\u0131n 22 Eyl\u00fcl tarihinde kutlad\u0131\u011f\u0131 'Ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k G\u00fcn\u00fc' ulusal bayram\u0131nda, Edirne'de otel rezervasyonlar\u0131 kapand\u0131. ,Bulgar vatanda\u015flar, d\u00f6viz kurundaki art\u0131\u015f ve levan\u0131n T\u00fcrk Liras\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131ndaki de\u011feri nedeniyle 3 g\u00fcnl\u00fck resmi tatillerini s\u0131n\u0131r \u015fehri Edirne'de ge\u00e7iriyor.\r\n\r\n, Bulgarlar, levan\u0131n T\u00fcrk Liras\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131ndaki de\u011feri nedeniyle, hemen hemen her \u015feyden kolilerce al\u0131yor.\r\n\r\n,Y\u00fczlerce otob\u00fcs ve \u00f6zel ara\u00e7lar\u0131 ile adeta \u015fehre ak\u0131n eden Bulgarlar, hem g\u00fczel havan\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yor hem de al\u0131\u015fveri\u015f \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ya\u015f\u0131yor.,Edirne\u2019nin Bostanpazar mevkiinde, a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak temizlik ve \u00e7e\u015fitli g\u0131da \u00fcr\u00fcnlerinin toptan sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 cadde de, Bulgar turistlerin ak\u0131n\u0131na u\u011frad\u0131. ,Temizlik \u00fcr\u00fcnlerinden g\u0131daya bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcn\u00fc koli koli alan Bulgarlar, 3 g\u00fcnl\u00fck ulusal bayramlar\u0131n\u0131 Edirne\u2019ye gelerek f\u0131rsata \u00e7evirdi. ,Edirneli esnaflar da bu yo\u011funlu\u011fun sebebini, "Hem yak\u0131n hem ucuz. Edirne onlar i\u00e7in f\u0131rsat \u015fehri" olarak adland\u0131r\u0131yor. ,Kentteki Bulgar ziyaret\u00e7i yo\u011funlu\u011funun Pazartesi g\u00fcn\u00fcne kadar s\u00fcrmesi bekleniyor.,.