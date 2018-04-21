Yüzünde bu lekelerle doğmuştu, şimdiki hali herkesi şaşırtıyor

Y\u00fcz\u00fcnde bu lekelerle do\u011fmu\u015ftu, \u015fimdiki hali herkesi \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor,Do\u011fdu\u011funda hi\u00e7bir lekesi olmayan Matilda Callaghan, k\u0131sa bir s\u00fcre sonra bir rahats\u0131zl\u0131\u011fa yakaland\u0131. ,Matilda'n\u0131n annesi Rebecca do\u011fum s\u0131ras\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sorunlar nedeniyle bebe\u011finin bu \u015fekilde d\u00fcnyaya geldi\u011fini \u00f6\u011frendi. ,Y\u00fcz b\u00f6lgesini, yanaklar\u0131n\u0131 g\u00f6z \u00e7evresini ve aln\u0131n\u0131 saran benekler ile masmavi g\u00f6zleriyle t\u00fcm ne\u015fesini etrafa yayan minik k\u0131z \u00e7ocu\u011fu internet ortam\u0131nda payla\u015f\u0131lan foto\u011fraflar\u0131 ile herkesin ilgisini \u00e7ekmeyi ba\u015fard\u0131.,K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta lazer tedavisi gibi ciddi bir tedavi g\u00f6ren minik bebek, k\u0131sa bir s\u00fcre sonra t\u00fcm do\u011fum lekelerinden kurtuldu., \u0130\u015fte sevimli bebe\u011fin \u015fimdiki halleri...,