Yüzünden öyle bir şey çıktı ki

Epidermal kist, ciltte yayg\u0131n olarak bulunan benign bir b\u00fcy\u00fcmedir.,Genellikle y\u00fcz, boyun veya g\u00f6vdede g\u00f6r\u00fcl\u00fcr, ancak v\u00fccudun herhangi bir yerinde g\u00f6r\u00fclebilir.\r\n\r\n,Sebase kist; epidermal kist, epidermoid kist, epitelyal kist, steatom, sebase kist ve ya\u011f kisti gibi isimlerle de bilinir.\r\n\r\n,Derinin epidermis ad\u0131 verilen en d\u0131\u015f tabakas\u0131nda olu\u015fan bir kist t\u00fcr\u00fcd\u00fcr.\r\n\r\n,Bu kistler, deride ya\u011f \u00fcreten bezlerin t\u0131kanmas\u0131 ve cilt alt\u0131nda keratin denilen maddenin depolanmas\u0131 sonucu olu\u015fmaktad\u0131r.\r\n\r\n,Kistlerin i\u00e7i, s\u00fczme peynire benzer k\u0131vamda olan ya\u011fl\u0131 sar\u0131 bir madde ile doludur\r\n\r\n,Kistler genellikle a\u011fr\u0131s\u0131z ve hareketlidir. \u0130ltihaplanabilir ve enfekte olabilir.\r\n\r\n,Kanserle ilgisi yoktur ve kansere d\u00f6n\u00fc\u015fmez.\r\n\r\n,En s\u0131k g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yerler ba\u015f, boyun, y\u00fcz, s\u0131rt ve testis torbas\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,Sebase kistler, bir ya\u011f bezesi b\u00fcy\u00fcmesi olan lipomla s\u0131k\u00e7a kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r.\r\n\r\n,Her ya\u015fta g\u00f6r\u00fclmektedir. Bununla birlikte 20-40 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131nda daha s\u0131k g\u00f6r\u00fclmektedir. \r\n\r\n,B\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 1cm ile 5 cm aras\u0131nda de\u011fi\u015fmektedir.\r\n\r\n,Epidermal kistin tedavi y\u00f6ntemlerinde genellikle cerrahi y\u00f6ntemler tedavi olarak kullan\u0131l\u0131r. Bu giri\u015fimde ba\u015far\u0131 oran\u0131 y\u00fcksektir.\r\n\r\n,B\u00f6lgeye g\u00f6re cerrahi giri\u015fimin uygulama \u015fekli de\u011fi\u015fmekle birlikte \u00e7o\u011fu zaman ayakta i\u015flem \u015feklinde uygulan\u0131r.\r\n\r\n,15 dakika gibi bir s\u00fcrede al\u0131nan ucuz maliyetli giri\u015fimlerdir. Epidermal kistin inflamatuvar hali olanlar vardir. Antibiyotik tedavisi uygulan\u0131r.,.