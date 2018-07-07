Yüzünü görenler şoke oldu… Yavru hayvan sosyal medyayı karıştırdı

\u00c7in'de yeni do\u011fan bir domuzun g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyay\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. ,Y\u00fcz\u00fc, insan y\u00fcz\u00fcn\u00fc and\u0131ran yavru domuzun, bir \u00e7e\u015fit deformasyonla d\u00fcnyaya geldi\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. \r\n\r\n,Videoyu g\u00f6renler, domuzun y\u00fcz\u00fcn\u00fcn insana benzemesi sebebiyle g\u00f6zlerine inanamad\u0131.\r\n\r\n,Daily Mirror\u2019da yer alan habere g\u00f6re, yavru domuzu g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamad\u0131.\r\n\r\n,\u00c7in\u2019in Jiangmen \u015fehrinde d\u00fcnyaya gelen bir domuzun g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyada h\u0131zla yay\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,\u00c7in\u2019de sosyal medyada b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131ran domuzun, iki g\u00fcn ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.,Videoda g\u00fc\u00e7l\u00fckle nefes ald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclen domuzun herhangi bir ses \u00e7\u0131karmamas\u0131 dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n