Zam isteyen dizi karakterleri aniden ölüyor!

teve 2'de 2. Sayfa program\u0131nda bu konuyla ilgili zihin a\u00e7\u0131c\u0131 yorumlarda bulunuldu. ,Dizilerimizdeki karakterlerin ani \u00f6l\u00fcmleri hepimizin malumu.,Oyuncular\u0131n sezon ortas\u0131nda \u00e7e\u015fitli sebeplerle yap\u0131mc\u0131lardan zam istedi\u011fini s\u00f6yleyen G\u00fcl\u015fen Y\u00fcksel, bu oyunculardan baz\u0131lar\u0131n\u0131n bu konu\u015fmadan sonra ellerine gelen senaryoyla \u015foke olduklar\u0131n\u0131 dile getirdi.,Deneyimli gazeteciler M\u00fcge Da\u011f\u0131stanl\u0131 ve G\u00fcl\u015fen Y\u00fcksel Salt\u2019\u0131n ne\u015feli sunumuyla teve 2'de izleyiciyle bululan '2.Sayfa' program\u0131nda bug\u00fcn dizi sekt\u00f6r\u00fcyle ilgili \u00e7ok ilgin\u00e7 bir anekdot payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Dizilerimizdeki karakterlerin ani \u00f6l\u00fcmleri hepimizin malumu. teve 2'de 2. Sayfa program\u0131nda bu konuyla ilgili zihin a\u00e7\u0131c\u0131 yorumlarda bulunuldu. ,Oyuncular\u0131n sezon ortas\u0131nda \u00e7e\u015fitli sebeplerle yap\u0131mc\u0131lardan zam istedi\u011fini s\u00f6yleyen G\u00fcl\u015fen Y\u00fcksel, bu oyunculardan baz\u0131lar\u0131n\u0131n bu konu\u015fmadan sonra ellerine gelen senaryoyla \u015foke olduklar\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n\r\n,"Bir bak\u0131yorlar, bir arabayla u\u00e7urumdan yuvarlan\u0131p \u00f6l\u00fcyorlar, e\u011fer yeterince \u00f6z\u00fcr dileyip yap\u0131mc\u0131y\u0131 ikna edebilirlerse tekrar diziye d\u00f6n\u00fcyorlar. Ben mezara girdikten sonra dirilen oyuncu g\u00f6rd\u00fcm" dedi.