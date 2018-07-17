Zamlar durduruldu, KDV iadeleri hızlandırılıyor

H\u00fck\u00fcmetin \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yeni politika setine g\u00f6re, KDV iadelerinin h\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor. \r\n\r\n,KDV iadelerinin h\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131, kamu ile i\u015f yapan firmalara \u00f6demelerin h\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131, baz\u0131 kritik sekt\u00f6rlerde ge\u00e7ici vergi ertelemeleri ya da firma baz\u0131nda kolayl\u0131klar ve daha \u00f6nce uygulanan ve halen ihracat\u00e7\u0131 \u015firketler i\u00e7in devam eden Kredi Garanti Fonu destek program\u0131n\u0131n bankalar\u0131n da kabul edebilece\u011fi \u015fekilde bor\u00e7 yap\u0131land\u0131rmada kullan\u0131lmas\u0131, \u00f6nerilen eylemler aras\u0131nda bulunuyor. \r\n\r\n,Dengelenme a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli g\u00f6r\u00fclen enflasyondaki y\u00fckseli\u015f trendinin sona erdirilmesinde kamu eliyle fiyatlar\u0131 etkilenebilen \u00fcr\u00fcnlere y\u00f6nelik dolayl\u0131 vergi art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n y\u0131l\u0131n kalan\u0131nda durdurulmas\u0131 ya da fiyat art\u0131\u015flar\u0131n\u0131 \u00e7ok s\u0131n\u0131rl\u0131 etkileyecek kadar yap\u0131lmas\u0131 da kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,H\u00fck\u00fcmet bunun ilk uygulamas\u0131n\u0131 Temmuz ay\u0131nda t\u00fct\u00fcn \u00fcr\u00fcnleri i\u00e7in art\u0131\u015f yapmayarak g\u00f6stermi\u015fti. ,Kamu, akaryak\u0131t, elektrik vb. enerji fiyatlar\u0131, t\u00fct\u00fcn \u00fcr\u00fcnleri, alkoll\u00fc i\u00e7ki fiyatlar\u0131, otomobil, su ve \u015fehir i\u00e7i ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k, sa\u011fl\u0131k gibi harcama gruplar\u0131nda kamu, do\u011frudan ya da dolayl\u0131 fiyatlar\u0131 etkiliyor. ,Bu grubun enflasyon paketindeki a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 30 d\u00fczeyinde bulunuyor. ,H\u00fck\u00fcmetin, Orta Vadeli Program haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, k\u0131sa vadeli dengelenmeyi sa\u011flamak \u00fczere haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131na ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 politikalar\u0131n temelini maliye politikas\u0131n\u0131n olu\u015fturaca\u011f\u0131 belirtildi. ,Bu kapsamda KDV iadelerinin de h\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131 g\u00fcndemde.,.