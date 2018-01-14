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Zamlı maaşlar hesapta
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Emeklilerin ve memurların zamlı maaşları önümüzdeki hafta bankalara yatırılıyor. Memurlar yarın zamlı maaşlarını alacak. Emekliler ise sırayla paralarına kavuşacak. Yeni maaş miktarları da ‘e-devlet’e yüklendi.
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