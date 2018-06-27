Zehri umut ışığı olabilir

Paederus b\u00f6ce\u011finin zehrinden tedavi y\u00f6ntemi geli\u015ftirecekler!,B\u00f6ceklerin tar\u0131ma, ekolojiye ve t\u0131bba etkisini ara\u015ft\u0131ran Manisa Celal Bayar \u00dcniversitesinden bir grup akademisyen, yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7 y\u0131ld\u0131r T\u00fcrkiye'de 6 farkl\u0131 t\u00fcr\u00fc bulunan "Paederus" b\u00f6ce\u011fi \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131yor.,Yurt d\u0131\u015f\u0131ndan bilim insanlar\u0131n\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya liderlik eden Do\u00e7. Dr. Sinan Anla\u015f \u201cBu b\u00f6cek, s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman zehirli madde salg\u0131l\u0131yor. 4 kilogram Paederus b\u00f6ce\u011finden 1 gram pederin zehri elde ediliyor.,Kobra zehrinden 15 kat daha g\u00fc\u00e7l\u00fc zehrinden bir gram\u0131 onlarca insan\u0131 \u00f6ld\u00fcrmeye yeter\u201d dedi. ,Bu zehrin DNA ve protein sentezini engelleme \u00f6zelli\u011fi oldu\u011funu anlatan Anla\u015f "Kanser h\u00fccrelerine z\u0131t bir etki g\u00f6steriyor. \u00c7e\u015fitli kanser t\u00fcm\u00f6rlerine sahip farelere bu madde verildi\u011fi zaman \u00f6m\u00fcrlerinin uzad\u0131\u011f\u0131 saptand\u0131. ,Bu b\u00f6cek kanser tedavisinde umut \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 olabilir.,\u0130lk bulgular son derece \u00fcmit verici" ifadelerini kulland\u0131. Anla\u015f, h\u00e2lihaz\u0131rda pederinin antibiyotik yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131na i\u015faret etti.,