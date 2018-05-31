Zidane görevinden istifa etti

\u00dcst \u00fcste 3 kez \u015eampiyonlar Ligi \u015fampiyonu olan Real Madrid'in teknik direkt\u00f6r\u00fc Zinedine Zidane istifa etti.\r\n\r\n,Real Madrid ile rekordan rekora ko\u015fan teknik direkt\u00f6r Zinedine Zidane, \u0130spanyol ekibiyle yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Frans\u0131z teknik adam Real Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Florentino Perez ile bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirerek, art\u0131k g\u00f6reve devam etmeyece\u011fini bildirdi. \r\n \r\n,Bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7en Zidane; "Gelecek sezonda Real Madrid'de devam etmeme karar\u0131 ald\u0131m. ,Evet garip bir an ama bu tak\u0131m\u0131n kazanmaya devam etmesi i\u00e7in bir de\u011fi\u015fikli\u011fe ihtiyac\u0131 var. Ben de bu y\u00fczden istifa karar\u0131 ald\u0131m.Bu kul\u00fcb\u00fc ve ba\u015fkan\u0131 seviyorum. ,Ben de ba\u015fkan\u0131ma 'Yak\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcz' diyebilirim. \u00c7\u00fcnk\u00fc bana her \u015feyimi Real Madrid verdi. Hala bu kul\u00fcbe yak\u0131n olaca\u011f\u0131m. \u00dc\u00e7 y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan do\u011fru bir karar verdi\u011fimi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Taraftar\u0131ma da destekleri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederim." a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda bulundu...\r\n \r\nZidane, Real Madrid'de 149 ma\u00e7ta 105 galibiyet, 28 bearberlik ve 16 ma\u011flubiyet ya\u015fad\u0131 ve 9 kupa kazand\u0131.\r\n ,3 \u015eampiyonlar Ligi Kupas\u0131\r\n\r\n2 UEFA S\u00fcper Kupa\r\n2 Kul\u00fcpler D\u00fcnya Kupas\u0131\r\n1 \u0130spanya Ligi \u015fampiyonlu\u011fu\r\n1 \u0130spanya S\u00fcper Kupas\u0131\r\n