Zimbabve'de Devlet Başkanı'na bombalı saldırı

Devlet Ba\u015fkan\u0131 Emmerson Mnangagwa'n\u0131n se\u00e7im mitingi s\u0131ras\u0131nda d\u00fczenlenen bombal\u0131 sald\u0131r\u0131da, aralar\u0131nda devlet ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve bakanlar\u0131n da bulundu\u011fu 8 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,Zimbabve Devlet Ba\u015fkan\u0131 Emmerson Mnangagwa'n\u0131n se\u00e7im mitingi s\u0131ras\u0131nda bombal\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi.\r\n,Devlet Ba\u015fkan\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc George Charamba, Devlet Ba\u015fkan\u0131 Mnangagwa'ya Bulawayo \u015fehrindeki se\u00e7im mitingi s\u0131ras\u0131nda suikast giri\u015fiminde bulunuldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Mnangagwa'n\u0131n yara almadan kurtuldu\u011fu bombal\u0131 sald\u0131r\u0131da, Devlet Ba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kembo Mohadi ve baz\u0131 bakanlar\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 8 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n,Devlet Ba\u015fkan\u0131 Mnangagwa'n\u0131n g\u00fcvenli b\u00f6lgeye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc bildirildi. Yaral\u0131 say\u0131s\u0131n\u0131n artabilece\u011finden endi\u015fe ediliyor. Suikast giri\u015fiminin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri, devlet televizyonunda yay\u0131nland\u0131.