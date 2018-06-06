Zinedine Zidane'a çılgın teklif! 200 milyon euro...

Frans\u0131z hocaya, 2022 D\u00fcnya Kupas\u0131'nda milli tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131nda olmas\u0131 i\u00e7in 4 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na 200 milyon Euro \u00f6nerdi. ,Zidane cephesi ise bu teklif sonras\u0131nda sessizli\u011fini koruyor ,M\u0131s\u0131rl\u0131 dolar milyarderi Naguib Sawiris'in att\u0131\u011f\u0131 'Tweet'le ortaya \u00e7\u0131kan geli\u015fmeye g\u00f6re Katar, milli tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na Zinedine Zidane'\u0131 ge\u00e7irmek istiyor. ,Frans\u0131z \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131, \u00fcst \u00fcste 3. Devler Ligi \u015fampiyonlu\u011funu kazand\u0131\u011f\u0131 Real Madrid'den s\u00fcrpriz bir kararla k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Alman bilgiye g\u00f6re Katar, ev sahipli\u011fini yapacaklar\u0131 2022 D\u00fcnya Kupas\u0131'nda milli tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131nda Zidane'\u0131n olmas\u0131n\u0131 istiyor. ,Zidane senelik 50 milyon Euro'dan 4 y\u0131ll\u0131k kontrat \u00f6nerildi\u011fi belirtildi. \u0130spanyol medyas\u0131, toplam 200 milyon Euro'luk teklif sonras\u0131nda Zidane cephesinin sessiz oldu\u011funu yazd\u0131. AS gazetesi, Katarl\u0131 yetkililerin B plan\u0131 olarak ise eski Barcelona'l\u0131 Xavi ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00fctunlar\u0131na ta\u015f\u0131d\u0131. ,S\u00f6z konusu teklif hayata ge\u00e7erse 2.5 y\u0131ld\u0131r A tak\u0131m d\u00fczeyinde \u00e7al\u0131\u015fan Zidane, d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok kazanan hocas\u0131 olacak.,Zidane ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran Real Madrid, g\u00f6z\u00fcn\u00fc Tottenham'\u0131n menajeri Mauricio Pochettino'ya dikti. 2014'ten bu yana \u0130ngiliz ekibini \u00e7aj\u0131\u015ft\u0131ran Arjantinli hoca, hem \u0130spanyol hem de \u0130ngiliz medyas\u0131na g\u00f6re favori. \u0130spanya'da daha \u00f6nce Espanyol'u \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran Pochettino, "Kimse Real Madrid'e hay\u0131r diyemez, \u00f6yle de\u011fil mi" diyen bir gazeteciyi, "Belki bu senin i\u00e7in ge\u00e7erli ama benim i\u00e7in de\u011fil" s\u00f6z\u00fcyle terslemi\u015fti.