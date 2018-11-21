Zonguldak'ta özel maden ocağında patlama

Zonguldak'ta \u00f6zel bir maden oca\u011f\u0131nda meydana gelen patlama dolay\u0131s\u0131yla mahsur kalan 5 i\u015f\u00e7iden 2'si kurtar\u0131ld\u0131. Di\u011fer 3 i\u015f\u00e7iyi kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.,Edinilen bilgiye g\u00f6re olay gece saatlerinde Kilimli il\u00e7esi Da\u011f Sokak mevkisinde \u00f6zel bir maden oca\u011f\u0131nda meydana geldi., \u0130ddialara g\u00f6re k\u00f6m\u00fcr \u00fcretimi s\u0131ras\u0131nda meydana gelen patlamada 5 i\u015f\u00e7i mahsur kald\u0131. \u0130\u015f\u00e7ilerden ikisi mesai arkada\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan oca\u011f\u0131n giri\u015fine kadar getirildi., B\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da ambulans ekibi sevk edildi. AFAD ve polis ekipleri de b\u00f6lgede g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. ,Yo\u011fun duman sebebiyle i\u00e7eriye girilemeyince T\u00fcrkiye Ta\u015fk\u00f6m\u00fcr\u00fc Kurumu Tahlisiye ekibinden yard\u0131m istendi.