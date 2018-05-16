Zonguldak'ta tekme ve yumruklu laf atma kavgası

Zonguldak'\u0131n Ere\u011fli il\u00e7esinde laf atma sebebiyle \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 iddia edilen tart\u0131\u015fma, tekmeli ve yumruklu kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.,Olay, gece saatlerinde Bozahane mevkiinde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re yol kenar\u0131nda oturan bir grup gen\u00e7, yoldan ge\u00e7en \u00e7ifte laf att\u0131.\r\n \r\n\u0130ki taraf aras\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma k\u0131sa s\u00fcrede kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Gen\u00e7lerin yere d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc adam e\u015finin yan\u0131nda d\u00f6v\u00fcld\u00fc. ,Olay yerinden ayr\u0131ld\u0131ktan bir s\u00fcre sonra arkada\u015flar\u0131yla olay yerine bir daha gelen adam, bu gen\u00e7lere gen\u00e7lere sald\u0131rd\u0131.\r\n\r\nHaber verilmesiyle gelen polis, taraflar\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckle ay\u0131rd\u0131. Kavga eden taraflar g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak karakola g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.